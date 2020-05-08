В США произошло жуткое ЧП с самолетом: пострадал человек

Мария Дидык Журнал 16:50, 8.05.2020 Обновлено: 17:18, 8.05.2020

Пилот американской авиакомпании Southwest Airlines сбил человека, будучи за штурвалом самолета Boeing 737.

Авария произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Далласа в Остин, штат Техас. Об этом сообщает New York Pоst.

nypost.com

По словам командира воздушного судна, при посадке в аэропорту он заметил постороннего человека на взлетно-посадочной полосе, а позже сотрудник наземной службы нашел там его тело.

Представитель аэропорта Брайс Дьюби заявил, что неизвестный мужчина не мог находиться на работающей ВПП. Полиция пытается выяснить подробности происшествия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus нашла способ распознавать коронавирус на борту самолета и в аэропортах.

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Travel Журнал

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