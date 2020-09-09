Дым от лесных пожаров, бушующих в американском штате Орегон, окрасил небо над городом Салем в кроваво-красные цвета.

Местные жители сразу же стали выкладывать в соцсетях мистические фото и видео, отмечая, что на них нет никаких фильтров. Также они рассказали, что видели "падающие с неба тлеющие угли", запах дыма проникал даже через запертые двери и окна, а пепел оседал на домах и улицах (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Daily Storm

Daily Storm

Daily Storm

Daily Storm

Daily Storm

Напомним, что в западной части США из-за жары и сильных ветров разыгрались масштабные лесные пожары. Они добрались до штатов Калифорния, Вашингтон, Колорадо и Орегон, где 8 сентября ситуация оказалась самой сложной за последние несколько дней.

Reddit

Daily Storm

Reddit

В Орегоне огонь охватил более 90 000 гектаров леса и вплотную приблизился к городам – ​​пришлось эвакуировать тысячи людей. 8 сентября губернатор штата Кейт Браун объявила чрезвычайное положение.

Daily Storm

Reddit

В США небо стало кроваво-красным из-за лесных пожаров. Впечатляющие фото и видео

В США небо стало кроваво-красным из-за лесных пожаров. Впечатляющие фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, американский штат Флорида охватили масштабные лесные пожары. В связи с этим более 1600 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Огонь вспыхнул в двух округах штата – Санта-Роза и Уолтон.

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