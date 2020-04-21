4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар. В сети показали видео, на котором можна увидеть последствия бедствия.

Видео на своей Youtube-канале опубликовал Стас Капралов (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Также видео с последствиями пожаров опубликовали на странице "Dronarium Украина" в Facebook.

"Съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным", - подписали видео авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!