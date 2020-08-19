В самолете во время полета сломалось окно: блогер снял момент на видео

Блогер Карл Хаддад поделился с поклонниками видео, на котором показал сломанное окно самолета во время полета.

Соответствующий ролик парень опубликовал в своем TikTok-аккаунте. Он рассказала изданию BuzzFeed, что из-за этого пережил "худший кошмар в жизни" (видео смотрите ниже).

Хаддад летел внутренним рейсом из Торонто в Монреаль, что в Канаде. Блогер сразу же заснул, опустив голову на стекло.

"Через полчаса я проснулся, потому что понял, что окно сломано. Я пережил небольшой сердечный приступ", – рассказал Хаддад.

Однако бортпроводник объяснил парню, что сломалась внутренняя часть окна, поэтому серьезной угрозы для жизни нет. В результате все пассажиры долетели до места назначения без проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса назвала самые безопасные места в самолете для пассажиров, страдающих от укачивания в зоне турбулентности.