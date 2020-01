В Париже внезапно закрыли Эйфелеву башню: в чем причина

Эйфелева башня в Париже будет закрыта для посетителей в пятницу из-за национальной забастовки против предложенной властями страны пенсионной реформы.

"По причине национальной забастовки я сегодня закрыта", — сообщается в официальном аккаунте Эйфелевой башни в Twitter.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy