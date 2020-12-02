В Париже продали элемент Эйфелевой башни за 275 тысяч евро

Во вторник, 1 декабря, в Париже на аукционе продали фрагмент Эйфелевой башни. Стоимость лота составляла около 275 тысяч евро.

О продаже сообщил аукционный дом Artcurial на своей странице в Twitter.

Как стало известно, элемент оказался частью лестницы Эйфелевой башни, высота которой составляет почти три метра. Теперь она входит в европейскую частную коллекцию.

На аукционе продали фрагмент Эйфелевой башни Twitter Artcurial

Стоит отметить, что Эйфелева башня – самая узнаваемая достопримечательность Парижа, названная в честь своего создателя и принимающая более шести миллионов посетителей ежегодно.

Она находится в 7-м округе французской столицы, в северо-западной части Марсова поля.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как идеально спланировать маршрут, чтобы увидеть все в Париже.