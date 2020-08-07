В курортной Кирилловке на пляже нашли "кладбище медуз"
В курортном поселке Кирилловка Запорожской области нашли "кладбище медуз", из-за которого появился страшный смрад и большое количество мусора.
Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Андрей Новиков. Он отметил, что место с мертвыми гнилыми медузами находится вдоль линии прибоя на Федотовой косе (фото и видео смотрите ниже).
"Здесь весь берег усеян ими. Они, кажется, на каждом миллиметре воды. Запах полусгнивших медуз тоже стоит очень неприятный. Этот участок в море устлан слизью гнилых медуз", – поделился Новиков.
По его словам, в популярных туристических местах соответствующие службы еще убирают медуз с берега, а на Федотовой косе никто этим не занимается, поэтому их очень много накопилось.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новиков рассказал, что цены на продукты и питание в курортном поселке Кирилловка завышены, а сервис и обслуживание не развивается.