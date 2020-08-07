В курортной Кирилловке на пляже нашли "кладбище медуз"

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области нашли "кладбище медуз", из-за которого появился страшный смрад и большое количество мусора.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Андрей Новиков. Он отметил, что место с мертвыми гнилыми медузами находится вдоль линии прибоя на Федотовой косе (фото и видео смотрите ниже).

"Здесь весь берег усеян ими. Они, кажется, на каждом миллиметре воды. Запах полусгнивших медуз тоже стоит очень неприятный. Этот участок в море устлан слизью гнилых медуз", – поделился Новиков.

Мертвые медузы на берегу моря скриншот видео

Слизь, которую оставляют мертвые медузы скриншот видео

Мертвые медузы на берегу моря скриншот видео

Блогер показал, что оставляют после себя медузы, которые высохли скриншот видео

По его словам, в популярных туристических местах соответствующие службы еще убирают медуз с берега, а на Федотовой косе никто этим не занимается, поэтому их очень много накопилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новиков рассказал, что цены на продукты и питание в курортном поселке Кирилловка завышены, а сервис и обслуживание не развивается.