В Крыму зафиксировали рекорд по коронавирусу в период проведения детской "Новой волны"

В аннексированном Россией полуострове Крым зафиксировали рекордный показатель заболеваемости коронавирусом – 125 новых случаев за последние сутки (по официальным данным).

Интересно, что в этот период в детском лагере "Артек" проходит фестиваль "Новая волна", где примут участие десятки детей, а также российские звезды. О росте заболеваемости сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов на официальной странице в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

Несмотря на коронавирус, детское мероприятие в Крыму решили не отменять. На фестиваль в "Артек" приехали российские звезды, среди которых Игорь Крутой, Дима Билан, Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, Олег Газманов и другие. В четверг, 8 октября, состоится масштабный гала-концерт по случаю финала "Новой волны".

При этом в "Артеке" в сентябре 2020 уже была зафиксирована вспышка COVID-19. Тогда зараженные вирусом учителя продолжали вести занятия в учреждении. Оккупационная власть не отреагировала на ситуацию.

Российские СМИ, в свою очередь, распространили информацию о том, что антирекорд по коронавирусу в Крыму с начала пандемии фиксируется пятый день подряд. При этом они назвали полуостров "самым популярным курортом РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отдыхающий в аннексированном Россией Крыму мужчина переименовал скалу в свою честь, просверлив ее дрелью и повесив на ней табличку. Инцидент спровоцировал скандал в сети.