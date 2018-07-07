В Китай на "солнечном" велосипеде: необычный путешественник заехал в Киев

На центральной улице Киева появился новый вид транспорта – велосипед с солнечной батареей. За рулем - 30-летний Дэниэл Дженни из Швейцарии, который на электровелосипеде едет из французского Лиона в китайский Гуанчжоу.

Дженни — участник международного веломарафона The Sun Trip. Его устраивают уже третий раз. Швейцарец — один из 39 счастливчиков, которые совершают одно из самых больших наземных приключений в мире в 10 странах. Впереди — еще почти половина пути. Дэнни планирует преодолеть 12 тысяч километров. О деталях своего велоприключения Дженни рассказал "Информатору".

Дэниэл Дженни kiev.informator.ua

Солнечный велосипед — это и электрический велосипед. Двигатель находится возле колеса, он подпитывается батареями, которые, в свою очередь, заряжаются от солнца. Опасно ли? Да нет, у вас в Украине дороги даже лучше, чем, например, в Венгрии. Правда, недавно я упал из-за ветра и повредил байк. Но все обошлось, у вас очень приветливые люди, которые помогли мне все починить.

Украина и правда крутая страна, я встретил здесь столько добрых людей, которые помогают мне поменять деньги и не потеряться! Я постоянно знакомлюсь с новыми людьми, все оборачиваются и фотографируют меня. Даже ваши полицейские остановили меня ради того, чтоб сделать снимок! Это веселит.

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В гонке Sun Trip нам можно использовать только велосипеды и разрешается заряжать батареи только от солнца. Поэтому мы едем только днем и только на байках. Мы не бронируем заранее отели, я даже не знаю где окажусь этой ночью. К примеру, вчера я спал в палатке в своем спальном мешке. Дважды — в хостеле, и один раз — в отеле.

За меня никто не платит. Но это и хорошо – на меня никто не давит. Кстати, это не очень затратно. Такое путешествие доступно всем – стоит только захотеть и поставить цель.

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У меня нет конкретного маршрута, все может меняться каждую минуту. Я использую Google maps и обычную карту, так как не везде есть интернет, и планирую все по ходу путешествия. Старт был во Франции. И мы проехали Италию, Словению, Венгрию, Украину. Дальше - Россия, Казахстан и Китай. Проезжаю я около 300 километров в день. Плохая погода, дороги – это все может замедлять меня. Знаю о конфликте на востоке Украины – к сожалению, эта зона опасна, и мне придется объезжать ее, теряя время.

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Я думаю, путешествовать на велике – один из самых простых и интересных способов увидеть мир. А такой "особенный" байк – это еще и современно. Мы едем, чтобы показать солнечные технологии, что они эффективны. Мне нравится, что по пути я знакомлюсь с людьми, общаюсь, узнаю что-то новое – в этом и фишка. Никогда не знаешь, кого встретишь, и чем все закончится.

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Чтоб добраться до Гуанчжоу, у спортсменов есть 100 дней. Первый велосипедист, прибывший туда, и станет победителем. Все впечатления Дэниэл описывает в блоге на Facebook, как и остальные участники.

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