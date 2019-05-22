В Кабмине приняли меры по контролю за туроператорами: что изменится

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 22 мая, принял постановление об усилении ответственности туроператоров перед потребителями туристических услуг и обязал их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии, чтобы избежать повторения летнего коллапса в 2018 году.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает пресс-служба правительства.

"Туристический сезон уже начался. Правительство должно защитить украинцев от действий недобросовестных туроператоров, чтобы избежать того коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы инициировали ряд важных изменений к лицензионным условиям ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле", – сказал Кубив.

Согласно принятому постановлению, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами, а также восстанавливать размер фингарантии в течение одного рабочего дня в случае гарантийных выплат клиентам.

Фото сделаны во время коллапса в апреле 2019 года

Туроператоры обязаны размещать на своих веб-сайтах информацию о количестве заключенных с туристами договоров, а также данные о турагентах, с которыми работают, и о наличии у них финобеспечения.

Кроме того, туроператоры обязаны публиковать информацию о задержке рейсов на четыре и более часов и информировать об этом орган лицензирования – МЭРТ.

Постановление также предусматривает создание туроператором необходимых условий для доступа к своим офисам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Таких лиц нужно информировать о наличии необходимой для них туристической инфраструктуры в пакете услуг перед продажей продукта.

Закреплены и требования к штату туроператора, в соответствии с которыми не менее 30% сотрудников должны иметь три и более лет стажа работы в сфере туризма или соответствующее высшее образование.

Нарушение любого из этих требований может привести к аннулированию лицензии туроператора.

По данным МЭРТ, по состоянию на 1 января 2019 года только 617 из 2737 лицензированных туроператоров подтвердили наличие действующего финобеспечения – гарантию банка или другого финансового учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года в Украине случился туристический коллапс. 1 июля, сотни человек застряли в аэропорту Жуляны. Люди не могли вылететь в Анталию и Батуми. Также были отменены рейсы на испанский Аликанте, албанскую Тирану, польский Люблин и Тунис, а задержка объявлена на двух рейсах – на турецкую Анталию и немецкий Нюрнберг. Заложниками стали и пассажиры рейса на Шарм-эль-Шейх.

Позже купившие путевки в Хургаду (Египет) у туроператора JoinUp, больше суток ожидали самолет, но так и не вылетели на отдых. Всего регистрации на рейс ожидали около 200 человек.

Также в грузинском аэропорту 48 туристов из Николаева, которые должны были вернуться в Украину 30 июня, несколько дней ожидали вылета.Украинская авиакомпания, ставшая виновником ситуации, Bravo Airways объявила, что пытается урегулировать ситуацию, якобы возникшую из-за мошенничества туроператора Oasis Travel.

Кроме того, застрявшие в Тунисе украинские туристы двое суток ожидали вылета. Они приобрели путевки у оператора Oasis Travel. Авиаперевозчиком была компания Bravo Airways.

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