В Италии закроют лыжные трассы из-за коронавируса

София Ковнир Журнал 16:31, 24.11.2020

В Италии на рождественские праздники закроют лыжные трассы для туристов. Это связано с COVID-19.

В итальянском правительстве сообщили, что они ожидают третью волну пандемии и поэтому не могут позволить возобновить "лыжные" каникулы, пишет "Ugamasonblog".

Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал европейских лидеров к "европейской координации" в этой ситуации.

Кроме того, губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что нельзя запретить катание на лыжах в Южном Тироле (Италия) и разрешить его в Каринтии (Австрия).

В Италии на рождественские праздники закроют лыжные трассы для туристов
HappyMigration.com

"Это была бы неприемлемая шутка", – добавил губернатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте указали на разницу между туристами из Украины и России.

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Travel Журнал

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