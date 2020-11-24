В Италии закроют лыжные трассы из-за коронавируса

В Италии на рождественские праздники закроют лыжные трассы для туристов. Это связано с COVID-19.

В итальянском правительстве сообщили, что они ожидают третью волну пандемии и поэтому не могут позволить возобновить "лыжные" каникулы, пишет "Ugamasonblog".

Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал европейских лидеров к "европейской координации" в этой ситуации.

Кроме того, губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что нельзя запретить катание на лыжах в Южном Тироле (Италия) и разрешить его в Каринтии (Австрия).

"Это была бы неприемлемая шутка", – добавил губернатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте указали на разницу между туристами из Украины и России.