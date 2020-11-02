В Италии введут новые ограничения из-за COVID-19: что запретят

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство введет дополнительные карантинные ограничения из-за роста количества зараженных COVID-19. В частности, власти страны введут запрет на поездки в регионы, которые подвержены риску.

Об этом Конте сообщил 2 ноября в ходе выступления перед нижней палатой парламента. Он также отметил, что новые ограничения будут приняты до среды, 4 ноября, передает ANSA.

"За последние несколько недель рост количества больных коронавирусом составляет 150 случаев заражения на 100 тысяч населения. Ситуация в нашей стране ухудшается", – сказал Конте.

По словам Конте, в Италии будут закрыты выставки и музеи. Школьники будут обучаться дистанционно. При этом вдвое сократится количество людей, которым разрешено передвигаться в общественном транспорте. Также с 21:00 в стране будет действовать комендантский час.

Кроме того, премьер-министр добавил, что Италия движется к четвертому сценарию, который означает "блокировку страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Словении закрыли границы для иностранных туристов – запрет официально вступил в силу с 13 октября.