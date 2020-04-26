В Италии рассказали, сколько еще будут закрыты границы

Анна Михно Журнал 10:19, 26.04.2020 Обновлено: 15:36, 26.04.2020

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна не станет открывать свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года.

Об этом пишет газета La Repubblica.

Границы Италии будут закрыты до конца 2020 года
enjourney.ru

По словам Франческини, решение об открытии границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

Кроме того, министр отметил, что в мае в Италии может возобновиться работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.

Так, среди тех достопримечательностей, которые вероятнее всего будут открыты, Франческини назвал Колизей и Помпеи.

Помпеи
turista.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что турецкие отели могут отказаться от системы all inclusive из-за пандемии коронавируса.

Комментировать
Travel Журнал

Смотрите также

На Львовщине заживо сгорел боец ВСУ, еще один ранен. Фото погибшего

"Они умирали, потому что их лечили в Москве": герой, которого не показали в сериале "Чернобыль", рассказал правду об аварии

ВСУ жестко проучили наемников Путина на Донбассе: оккупанты считают потери

Из-за закрытия маленьких магазинов украинцы штурмуют гипермаркеты: появились фото

В Каменском предприниматели взяли штурмом закрытые рынки и возобновили их работу