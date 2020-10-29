В Италии будут продавать дома за 1 евро: названа причина

На итальянском острове Сицилия в городе Салеми правительство будет продавать дома всего за 1 евро.

По словам мэра города Доменико Венути, Салеми страдает от депопуляции. Поэтому единственный выход – это провести такую акцию для привлечения жителей, пишет CNN (фото можно посмотреть ниже).

"Все здания принадлежат городскому совету, поэтому процесс продажи можно провести достаточно быстро", – сказал городской голова.

В районах, где расположены старые дома, уже обновили дорожную инфраструктуру и инженерные сети.

В Италии будут продавать дома по низкой цене CNN

В городе на Сицилии будут продавать дома за 1 евро CNN

Кроме того, большинство зданий, предназначенных для продажи на аукционах, расположены в центре города. Но некоторым из них около 400 лет. Также есть объекты, на восстановление которых придется потратить немало усилий.

В Италии будут продавать дома за 1 евро CNN

В городе Салеми можно будет купить дом за 1 евро CNN

Фотографии лотов будут размещены на сайте городского совета. Также покупателям домов придется внести залог – 3 тысячи гривен. Но после реставрационных работ деньги вернут.

В городе на Сицилии анонсировали продажу домов за 1 евро CNN

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии, а именно в коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия, начали продавать дома по €1 (30 грн) или чуть больше доллара. Деревня называет себя "свободной от COVID-19".