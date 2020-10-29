В Италии будут продавать дома за 1 евро: названа причина

На итальянском острове Сицилия в городе Салеми правительство будет продавать дома всего за 1 евро.

По словам мэра города Доменико Венути, Салеми страдает от депопуляции. Поэтому единственный выход – это провести такую акцию для привлечения жителей, пишет CNN (фото можно посмотреть ниже).

"Все здания принадлежат городскому совету, поэтому процесс продажи можно провести достаточно быстро", – сказал городской голова.

В районах, где расположены старые дома, уже обновили дорожную инфраструктуру и инженерные сети.

Кроме того, большинство зданий, предназначенных для продажи на аукционах, расположены в центре города. Но некоторым из них около 400 лет. Также есть объекты, на восстановление которых придется потратить немало усилий.

Фотографии лотов будут размещены на сайте городского совета. Также покупателям домов придется внести залог – 3 тысячи гривен. Но после реставрационных работ деньги вернут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии, а именно в коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия, начали продавать дома по €1 (30 грн) или чуть больше доллара. Деревня называет себя "свободной от COVID-19".