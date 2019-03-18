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/Журнал

В Европе заблудились восемь украинских туристов: как так вышло

1.6тЧитать материал на украинском

Восемь украинских туристов, которые ездили автобусным туром, остались без группы и всех вещей в Стокгольме.

Как сообщает ТСН, когда туристы пришли в порт, чтобы вернуться из Стокгольма в Ригу, посадка на паром уже закончилась. Они все утверждают, что руководитель их группы не справился со своими обязанностями.

В Европе заблудились восемь украинских туристов: как так вышло

Чтобы догнать автобус, им пришлось за свой счет покупать несколько трансферов.

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"Мы опоздали потому, что не имели достаточной информации, когда закрываются гейты и каким образом все это происходит. Гид четко сказал быть на пароме в 17:00, соответственно мы пришли в 16:50, гейты были уже закрыты, потому что нам сообщили, что посадка на паром заканчивается в 16:45. Никто на этом не акцентировал", — говорит туристка Наталья.

Туристам пришлось взять новые билеты в Таллинн, так рейсов в Ригу в тот день не было. А из Таллинна — автобусом в Ригу. Но и там их уже никто не ждал. Поэтому им пришлось арендовать две машины и догнать свой автобус уже в Каунасе.

Директор турфирмы отрицает вину компании. "У туристов было написано четко — в 17 часов отправка. Люди не поняли время. Вся группа поняла, а восемь человек не поняли — это их личные проблемы, вот и все", — говорят в турфирме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Рождественскую ночь в горах на Закарпатье заблудились пятеро украинских туристов.

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Место
ШвецияСтокгольм
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