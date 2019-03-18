В Европе заблудились восемь украинских туристов: как так вышло

Восемь украинских туристов, которые ездили автобусным туром, остались без группы и всех вещей в Стокгольме.

Как сообщает ТСН, когда туристы пришли в порт, чтобы вернуться из Стокгольма в Ригу, посадка на паром уже закончилась. Они все утверждают, что руководитель их группы не справился со своими обязанностями.

Чтобы догнать автобус, им пришлось за свой счет покупать несколько трансферов.

"Мы опоздали потому, что не имели достаточной информации, когда закрываются гейты и каким образом все это происходит. Гид четко сказал быть на пароме в 17:00, соответственно мы пришли в 16:50, гейты были уже закрыты, потому что нам сообщили, что посадка на паром заканчивается в 16:45. Никто на этом не акцентировал", — говорит туристка Наталья.

Туристам пришлось взять новые билеты в Таллинн, так рейсов в Ригу в тот день не было. А из Таллинна — автобусом в Ригу. Но и там их уже никто не ждал. Поэтому им пришлось арендовать две машины и догнать свой автобус уже в Каунасе.

Директор турфирмы отрицает вину компании. "У туристов было написано четко — в 17 часов отправка. Люди не поняли время. Вся группа поняла, а восемь человек не поняли — это их личные проблемы, вот и все", — говорят в турфирме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Рождественскую ночь в горах на Закарпатье заблудились пятеро украинских туристов.

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