В Европе разработали план по открытию границ: известны условия

Еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса.

Соответствующие документы появились на официальном сайте.

biletik.aero

Так, согласно плану, для начала каждое государство должно постепенно открыть все внутренние границы, а также границы со странами со схожей эпидемиологической ситуацией.

Помимо этого, необходимо возобновить транспортные услуги: пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Также восстановить работу объектов туристической инфраструктуры – отелей, гостиниц и мест отдыха.

tripway.com

Кроме того, каждому государству предлагается создать приложения для мобильных устройств, которые будут содержать в себе анонимные данные заразившихся, заранее предупреждающие людей о возможном риске.

Впрочем, отмечается, что план носит исключительно рекомендательный характер, и окончательное решение каждой страны будет стоять за их лидерами.

apltravel.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд стран ЕС предупредил, что из-за пандемии коронавируса в мире авиакомпании существенно ужесточат правила пассажирских авиаперевозок. К примеру, пассажиров обяжут находиться в маске, в аэропортах потребуют соблюдать дистанцию, а также введут выборочный контроль температуры перед посадкой. Кроме того, некоторые страны хотят разрешить авиасообщение только с теми государствами, где нет коронавируса.