В Египте указали на разницу между туристами из Украины и России

Журналистка Людмила Балабай рассказала, как в Египте относятся к украинским туристам и в чем их разница с россиянами.

По ее словам, в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Луксоре – тех городах, где туристов полно, к украинцам привыкли и считают их основой экономики города. Об этом Балабай сообщила в интервью для OBOZREVATEL.

"С ними будут приветливы, даже навязчивы. Но египтяне не очень любят украинцев, считая их прижимистыми покупателями. Они вроде бы понимают, что благосостояние жителей Украины не такое хорошее, как в Европе, но тем не менее считают нас "жадными", – отметила журналистка.

Кроме того, египтяне часто признаются, что с украинцами общаться легче, чем с россиянами. "В украинцах больше самоуважения, чем в россиянах. С ними общаться приятнее, они чаще знают английский или хотя бы пытаются на нем говорить", – говорят они.

"А в Каире и Александрии все зависит от района – если там живут одни местные, то к иностранцам могут относиться с опаской. Мы однажды заехали на заправку и когда работник увидел, что я иностранка, пытался выяснить у мужа, где он меня "нашел". А когда узнал, что я – жена, был в восторге и спрашивал, как ему жениться на украинке", – подчеркнула Балабай.

Она добавила, что работники полиции не будут предъявлять никаких претензий украинцам, так как турист – это "священная корова" в Египте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка назвала самые красивые и необычные места в Египте.