В Египте построят самое большое в Африке колесо обозрения

В Египте началось строительство пятого по величине в мире и самого большого в Африке колеса обозрения. Аттракцион возводится в Каире на берегу реки Нил.

Так, высота первого в Египте колеса обозрения под названием Cairo Eye ("Каирское око") составит 120 метров. На его возведение инвестируют порядка 500 млн египетских фунтов (около $32 млн). Об этом сообщает Islamtoday.

Поднимать гостей на высоту 40-этажного небоскреба будут 48 кабинок вместимостью от шести до восьми человек. В зоне отдыха вокруг аттракциона откроют рестораны, кафе, магазины и театр.

Первых гостей Cairo Eye примет в 2022 году. Ожидается, что в год его будут посещать порядка 2,5 миллиона человек.

В Египте запускают программу скидок на авиабилеты и отели для местных и иностранных путешественников. Так, она будет действовать с 15 января до конца февраля 2021-го.

Также стало известно, что вокруг популярного туристического курорта Шарм-эль-Шейх в Египте закончили строительство бетонной стены, которая должна защитить туристов от внешних угроз.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская рэперша Alyona Alyona решила поехать на отдых в Шарм-эль-Шейх и разочаровалась отпуском. Знаменитость поделилась своими впечатлениями о Египте.