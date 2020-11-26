В Египте для туристов введут новые ограничения: что изменится

С 1 декабря в Египте введут новые карантинные правила. Так, магазины, рестораны и другие развлекательны заведения будут работать в ограниченном режиме.

Такие изменения связаны с пандемией COVID-19, пишет издание "Egypt Today".

Как стало известно, торговые центры будут работать с 7:00 до 23:00 летом, а зимой – до 22:00.

Кафе, общественные рестораны и рынки будут открыты с 5:00 до 1:00 летом и до полуночи зимой.

Стоит отметить, что супермаркеты, продуктовые магазины, пекарни, бутики и аптеки будут работать в привычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы застряли в Египте из-за тестов на COVID-19 и назвали главные риски для туристов.