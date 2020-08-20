В Египет не пустят украинцев без теста на COVID-19: где сделать и сколько стоит

Египет с 1 сентября будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда.

OBOZREVATEL предлагает узнать читателям, где можно сдать тест в Украине и сколько он будет стоить.

Записаться на сдачу анализов в любую из перечисленных ниже клиник можно заранее на конкретное время. Там же вам гарантируют, в какие сроки придут результаты.

delo.ua

В лаборатории "Эскулаб" цена ПЦР-теста – 1500 гривен. Срок ожидания результата 3-4 дня. Впрочем, лаборатория предлагает выполнить тестирование также и за 2 дня, в таком случае цена тестирования – 2100 грн.

В каких областях есть лаборатория: Закарпатская, Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Черновицкая, Хмельницкая и Киевская.

В медицинской лаборатории "Дила" стоимость ПЦР-теста 1800 гривен. В эту сумму входит услуга "вывоз медсестры на дом". Срок ожидания результата 3-4 дня.

Города, где есть лаборатория: Киев, Белая Церковь, Вараш, Днепр, Житомир, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Николаев, Никополь, Одесса, Ровно, Ужгород, Хмельницкий, Чернигов, Черновцы.

В лаборатории "Медис" стоимость анализов – 1500 грн. Срок выполнения анализа – 3-5 рабочих дней. Однако у них есть и ускоренное ПЦР-тестирование, которое стоит 2100 грн. Результаты анализов можно получить до конца следующего дня с момента сдачи.

Где найти лабораторию: в городе Львов, Дрогобыч, Золочев, Червонограде, Стрые, Трускавце.

Цена ПЦР-исследования в лаборатории "Унилаб" – 1500 грн. Срок выполнения – 3 дня.

Лаборатория есть в таких городах: Львове, Луцке, Ровно, Стрые, Самборе.

К тому же, стоит знать, что сдать тест можно также в государственной лаборатории по направлению семейного врача. Однако срок выполнения анализа в ней может длиться дольше, чем того требует актуальность результатов теста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий подробно рассказал о том, как украинцы, которые вернулись в страну после отпуска за границей, могут сдать ПЦР-тест в аэропорту.