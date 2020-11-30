В джунглях Амазонки обнаружена уникальная коллекция наскальных рисунков возрастом 12,5 тыс. лет

В джунглях Амазонки на территории Колумбии обнаружили десятки тысяч отлично сохранившихся наскальных рисунков возрастом около 12 500 лет. Ученые назвали покрытый изображениями скальный массив протяженностью более 12 километров "Сикстинской капеллой древних".

Как сообщает издание Metro, на рисунках изображены первобытные люди и животные времен ледникового периода – в том числе доисторический родственник слона мастодонт, гигантский ленивец, вымерший член семейства верблюжьих – палеолама и другие.

Открытие было сделано британско-колумбийской экспедицией при финансовой поддержке Европейского исследовательского совета еще в прошлом году, но до сих пор держалось в секрете. Британский телеканал Channel 4 снял о нем документальный фильм: "Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки", который будет показан в декабре.

Ученые отмечают, что на исследование находки уйдет много десятков лет. Однако, это позволит лучше узнать о жизни древних людей, населяющих эту часть суши.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на острове Сулавеси в Индонезии были найдены наскальные рисунки, которым около 44 тысяч лет. Археологи отмечают, что это, вероятно, первые изображения, на которых запечатлена сцена с участием сверхъестественных существ.