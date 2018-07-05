Утеря паспорта за границей: как вернуться домой 

При утере гражданином Украины паспорта во время пребывания за границей необходимо обращаться в украинское посольство или консульство.

"В случае необходимости срочно вернуться на родину гражданину Украины могут оформить удостоверение личности на возвращение", - говорится в разъяснении департамента консульской службы МИД в Facebook.

Для оформления удостоверения заявитель должен представить в дипломатическое учреждение следующие документы:

1) заявление-анкету;

2) документ (протокол, справку), выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий факт обращения лица по утере или краже документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его гражданство Украины;

3) документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство Украины;

4) свидетельство о рождении ребенка, если оформляется удостоверение ребенку или данные о ребенке вносятся в удостоверение законного представителя;

5) две цветных фотографии ребенка размером 3,5 х 4,5 (в случае внесения в удостоверение законного представителя данных о ребенке);

6) одну цветную фотографию размером 10х15 для внесения оцифрованного образа лица путем сканирования;

7) документ, подтверждающий уплату консульского сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.

Оформление и выдача удостоверения осуществляются в течение одного рабочего дня, но не более чем пяти рабочих дней со дня представления всех документов.

В случае необходимости направления письменного запроса в территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины с целью идентификации личности срок оформления удостоверения может быть продлен до момента получения ответа на запрос, но не более 30 дней.

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