Утеря паспорта за границей: как вернуться домой 

При утере гражданином Украины паспорта во время пребывания за границей необходимо обращаться в украинское посольство или консульство.
"В случае необходимости срочно вернуться на родину гражданину Украины могут оформить удостоверение личности на возвращение", - говорится в разъяснении департамента консульской службы МИД в Facebook.
Для оформления удостоверения заявитель должен представить в дипломатическое учреждение следующие документы:
1) заявление-анкету;
2) документ (протокол, справку), выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий факт обращения лица по утере или краже документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его гражданство Украины;
3) документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство Украины;
4) свидетельство о рождении ребенка, если оформляется удостоверение ребенку или данные о ребенке вносятся в удостоверение законного представителя;
5) две цветных фотографии ребенка размером 3,5 х 4,5 (в случае внесения в удостоверение законного представителя данных о ребенке);
6) одну цветную фотографию размером 10х15 для внесения оцифрованного образа лица путем сканирования;
7) документ, подтверждающий уплату консульского сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.
Оформление и выдача удостоверения осуществляются в течение одного рабочего дня, но не более чем пяти рабочих дней со дня представления всех документов.
В случае необходимости направления письменного запроса в территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины с целью идентификации личности срок оформления удостоверения может быть продлен до момента получения ответа на запрос, но не более 30 дней.
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