Украинцы застряли в Египте из-за тестов на COVID-19 и назвали главные риски для туристов

Украинка Оксана и ее муж застряли в Египте в городе Хургада и не могут покинуть отель, который стал для них местом обсервации.

Так, туристы прилетели на отдых еще 7 ноября и сразу в аэропорту сдали тест на коронавирус. Спустя двое суток супруг Оксаны получил положительный результат, пишет "TourDom.ru".

Мужчину без симптомов заболевания поместили на карантин в отдельный номер. Следующий тест также оказался положительным, но болезнь не проявлялась.

Спустя неделю украинского туриста освободили из-под карантина и разрешили отдыхать в ожидании очередного тестирования, назначенного на 18 ноября.

"Мы надеялись, что это будет последний раз, после чего спокойно улетим домой. Однако за день до вылета стало известно, что и третий тест положительный. Информация поступила по смс без документального подтверждения", – рассказала Оксана.

Поэтому мужчина не смог покинуть страну, и с 21 ноября им приходится находится в египетском отеле за свой счет.

Украинцы застряли в Египте и не могут покинуть отель из-за тестов на коронавирус Суспільне

Стоит отметить, что страховка, которую оформили украинцы, помогла возместить расходы только на отдельный номер во время карантина. Четвертое тестирование назначено на 24 ноября и его придется оплачивать самостоятельно – 150 долларов.

В украинском посольстве Оксане сообщили, что их жизни ничего не угрожает, поэтому ничем помочь им не могут.

В туроператорской компании, отправившей пару на отдых, также развели руками: подобные случаи происходят, и пока результат теста не окажется отрицательным – улететь домой не получится.

Оксана предупредила других туристов, что тест лучше делать перед вылетом на отдых, а также следует тщательней выбирать страховую компанию.

Украинцы застряли в Египте и не могут покинуть отель из-за тестов на коронавирус РБК

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