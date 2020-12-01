Украинцы – о странных традициях в Перу: коктейль из лягушек считают полезным для потенции

Украинцы Виталий и Алина, участники проекта "Кохання на виживання", посетили Перу и рассказали о необычных традициях в стране. Так, в частности паре пришлось попробовать "смузи" из лягушек и жаренную морскую свинку.

По словам путешественников, местные деликатесы, которые считаются национальным достоянием в Перу, вызвали у них шок и отвращение. Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-служба Нового канала.

Так, пара отметила, что для перуанцев – абсолютно нормально перемолоть лягушку в блендере и "лакомиться" таким напитком. Считается, что он помогает при заболеваниях легких, астме, импотенции и физической усталости.

Украинцы рассказали о странных традициях Перу. Пресс-служба Нового канала

"Запах у "напитка" был просто отвратительный. Воняло лягушками и речкой. В жиже были красные крупинки, которые не пролезали через трубочку. Не знаю, это кусочки лягушки или что-то другое. Но меня тошнило", – поделилась Алина.

Коктейль из лягушек считается традиционным деликатесом в Перу. Пресс-служба Нового канала

Украинцев поразила еще одна местная традиция – употреблять в пищу морских свинок, которые считаются в Латинской Америке одним из главных продуктов питания.

Блюдо называется "куй" – это настоящее спасение для бедных жителей Перу. Животные не занимают много места, очень плодовиты и быстро растут. Поэтому такой деликатес могут позволить себе даже небогатые перуанцы.

Куй – один из самых необычных деликатесов мира. Пресс-служба Нового канала

"У жареной морской свинки отчетливо были видны лапы и зубы. Я отказывалась ее есть, но мне пришлось", – рассказала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители популярных туристических стран назвали главные запреты, о которых должны помнить отдыхающие иностранцы. В первую очередь, это касается обращения с природой и животными.