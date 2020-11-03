Украинский ведущий стал первым светлокожим туристом, который поднялся на Килиманджаро с грузом на голове

Ведущий проекта "У кого больше" (Новый канал) Максим Узол во время поездки в Танзанию стал первым светлокожим портером, который поднялся на вершину Килиманджаро с 25-килограммовым грузом на голове.

Портер – популярная в Танзании профессия среди мужчин. Они помогают туристам поднимать грузы на самую высокую гору Африки, неся их на голове. Минимальный вес груза – 20 кг. До этого европейские туристы не проходили подобные испытания, сообщила OBOZREVATEL пресс-служба Нового канала (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Попасть на самую высокую гору Африки Килиманджаро было моей мечтой. Поэтому я решил и подняться туда, и одновременно деньги заработать. Меня согласились принять портером – это человек, который выносит груз туристов на самую верхушку и там помогает обустроить лагерь. За это, по меркам Танзании, довольно неплохо платят – 10 долларов в день. Минимальный вес груза – 20 кг. И чем тяжелее мешок, тем больше зарплата", – рассказал ведущий.

Украинец вынес на Килиманджаро 25 кг на голове. Пресс-служба Нового канала

Он подчеркнул, что портеры несут мешки с едой и снаряжением для палатки прямо на голове. Никакого отдыха по дороге нет – времени мало. Если на пути встретится чистая горная река – это уже победа, так как можно лишний раз попить воды.

"Пока нес мешок в базовый лагерь, чуть не скопытился. Ноги уже сводили судороги, даже просто говорить было невероятно трудно. Это адский труд, поэтому из-за своей выносливости там работают только танзанийцы. Удивляюсь, как эти парни ежедневно поднимаются на гору с 20-килограммовым грузом на макушке. Кстати, я стал первым светлокожим, который поднялся на Килиманджаро, как портер. Мне об этом сказал владелец туристической компании. Это было очень неожиданное достижение для меня", – поделился впечатлениями Макс Узол.

Макс Узол поднялся на Килиманджаро с грузом на голове. Пресс-служба Нового канала

Украинец стал первым светлокожим портером в Танзании. Пресс-служба Нового канала

Как украинский ведущий попробовал себя в роли портера. Пресс-служба Нового канала

Макс Узол попробовал себя в роли портера. Пресс-служба Нового канала

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