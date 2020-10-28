Украинских туристов предупредили о запрете плавать с маской в Египте после ЧП с акулой

Государственное агентство развития туризма Украины предупредило отдыхающих в Египте о запрете плавать с маской вдали от берега.

Так, с 1 ноября будет действовать запрет на занятия водными видами спорта, включая дайвинг и снорклинг, с водных судов для лиц, не имеющих соответствующих сертификатов, сообщили в пресс-службе агентства.

Запрет действует на восточном побережье Синайского полуострова, включая территорию от заповедника Рас-Мохаммед на юге до города Таба на границе с Израилем.

Лица, не имеющие соответствующих сертификатов, имеют право заниматься вышеуказанными видами активного отдыха исключительно в прибрежных зонах, а именно в специально оборудованных участках вдоль отелей.

Украинцев предупредили о запрете плавать с маской в Египте после ЧП с акулой Пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины

Напомним, что 25 октября во время стоянки экскурсионной яхты в территориальных водах национального заповедника Рас-Мохаммед, который находится вблизи города Шарм эль-Шейх, украинские туристы, мать и ее сын, подверглись нападению акулы во время плавания.

Как сообщили в Посольстве Украины в Египте, украинских туристов срочно доставили в городскую больницу Sharm International Hospital, где им была оказана медицинская помощь. Мать получила глубокие раны от укусов хищника. Ребенок же претерпел серьезных травм: у него была ампутирована верхняя конечность ниже локтя, а также получены глубокие раны на спине.

Как сообщал OBOZREVATEL, акула, которая покусала семью украинцев в Египте, вела себя неестественно агрессивно.