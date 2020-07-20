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Украинские звезды рассказали, какие места выбрали для летнего отдыха

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Журнал
1,6 т.
Украинские звезды рассказали, какие места выбрали для летнего отдыха

Украинские звезды рассказали, какие места выбрали для летнего отдыха. vkarpatah.in.ua

Большинство украинских звезд выбрали отдых в Карпатах, хотя и до карантина планировали провести летние дни за рубежом.

Как говорится в сюжете "ТСН.Тиждень", ведущий программы "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров признался, что еще так долго не был дома, ведь в рамках работы путешествует по экзотическим странам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я никогда так долго не видел свою жену. Такой длительный период рядом. Мы даже шутим. Она говорит: "Господи, не едешь уже полгода. Ты поедешь когда-нибудь?" – поделился ведущий.

Этим летом Комаров вместе с женой Александрой Кучеренко успели покорить Драгобрат, посетить Буковель и принять участие в гуцульских конкурсах в Коломые (Ивано-Франковская область).

Комаров и Кучеренко отдыхали в Буковеле

Комаров и Кучеренко отдыхали в Буковеле скриншот видео

А певица Ирина Федишин хотела полететь на Мальдивы, однако из-за карантина отдыхала в Одессе. Сейчас звезда отдыхает с семьей в Карпатах. Между тем Тоня Матвиенко уже успела отдохнуть в Коблево вместе с мамой и дочерью, а теперь отдыхает в Яремче.

Однако не все украинские звезды во время карантина отдыхают. Например, певица Тина Кароль работает и даже дает концерты.

"Я очень активная женщина. У меня все должно работать, гудеть, вариться. Я за это время написала альбом. Многое сделала в образовательном для себя, для Вениамина", – рассказала звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мы проанализировали текущие тенденции поисковых запросов, связанных с отдыхом, и рассказали, какие курорты оказались самыми популярными среди украинцев.

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