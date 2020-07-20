Украинские звезды рассказали, какие места выбрали для летнего отдыха
Украинские звезды рассказали, какие места выбрали для летнего отдыха. vkarpatah.in.ua
Большинство украинских звезд выбрали отдых в Карпатах, хотя и до карантина планировали провести летние дни за рубежом.
Как говорится в сюжете "ТСН.Тиждень", ведущий программы "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров признался, что еще так долго не был дома, ведь в рамках работы путешествует по экзотическим странам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я никогда так долго не видел свою жену. Такой длительный период рядом. Мы даже шутим. Она говорит: "Господи, не едешь уже полгода. Ты поедешь когда-нибудь?" – поделился ведущий.
Этим летом Комаров вместе с женой Александрой Кучеренко успели покорить Драгобрат, посетить Буковель и принять участие в гуцульских конкурсах в Коломые (Ивано-Франковская область).
Комаров и Кучеренко отдыхали в Буковеле скриншот видео
А певица Ирина Федишин хотела полететь на Мальдивы, однако из-за карантина отдыхала в Одессе. Сейчас звезда отдыхает с семьей в Карпатах. Между тем Тоня Матвиенко уже успела отдохнуть в Коблево вместе с мамой и дочерью, а теперь отдыхает в Яремче.
Однако не все украинские звезды во время карантина отдыхают. Например, певица Тина Кароль работает и даже дает концерты.
"Я очень активная женщина. У меня все должно работать, гудеть, вариться. Я за это время написала альбом. Многое сделала в образовательном для себя, для Вениамина", – рассказала звезда.
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