Украинские туристы массово отменяют отпуск из-за коронавируса: можно ли вернуть деньги

Эксперт с авиационного права Андрей Гук заявил, что пассажиры имеют право на принудительное возвращение средств, если авиакомпания отменила рейс из-за решения власти ввести карантин.

Об этом Гук написал на своей странице в Facebook.

biletik.aero

В частности, эксперт пишет, что форс-мажор освобождает авиакомпанию от компенсаций, но не от возврата стоимости билета. Если авиакомпании предлагают только перенести дату или возврат стоимости билета по условиям тарифа (добровольный возврат), то пассажиры должны знать, что у них есть право отказаться от переноса даты и требовать принудительного возврата.

Гук отмечает, что авиакомпании отменяют рейсы из-за решения органов власти, а не пассажиры отказываются от билета.

В данном случае авиакомпании обязаны:

Проинформировать пассажиров о правилах возмещения (не об отмене, об отмене должно быть внесено в систему бронирования/дистрибуции за восемь часов до рейса);

Предложить альтернативу;

Если пассажир отказался от альтернативы – вернуть все средства, даже если тариф этого не предусматривает.

avianews.com

Также Гук советует пассажирам не писать авиакомпаниям запрос на отмену билета. Надо писать запрос на письменное подтверждение факта отмены рейса и причины отмены и заявление о возврате всех средств с указанием, что рейс и изменение даты больше не удовлетворяет ваши потребности.

iev.aero

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