Украинская ведущая рассказала, как отравилась аммиаком на съемках во Вьетнаме

Ведущая реалити "У кого більше?" Анастасия Кошман рассказала о риске для жизни и плохом самочувствии из-за экстремальных съемок во Вьетнаме. Так, в рамках проекта звезда устроилась работать на производство рыбного соуса, где отравилась аммиаком.

Подробностями с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "Нового канала". По словам Кошман, ей досталась работа чистильщицы бассейнов, где перегнивала рыба. По технологии, именно такую рыбу, засыпанную морской солью, и используют для приготовления соуса. Девушке пришлось вручную драить огромный чан, после чего ей стало плохо.

"У них было много рыбы вперемешку с морской солью. Перегнивания этой смеси в течение шести месяцев и является процессом производства соуса. Там нереально воняло, хотелось вытереть нос спиртом... Время от времени я поднималась из резервуара, чтобы подышать, но это никак не помогало. Рвотный рефлекс был каждую секунду. Впоследствии у меня начала очень сильно болеть голова. Затем очень начали печь глаза. Я просто не могла их открыть", – рассказала ведущая.

Кошман устроилась работать на производство рыбного соуса пресс-служба "Нового канала"

Кошман устроилась работать на производство рыбного соуса пресс-служба "Нового канала"

Анастасия также добавила, что вскоре вышла подышать свежым воздухом. Девушке дали воды, чтобы она умылась. Работники на производстве сказали, что ведущая отравилась аммиаком.

Кошман рассказала, как отравилась аммиаком во Вьетнаме пресс-служба "Нового канала"

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