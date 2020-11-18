Украина получила безвиз с популярной курортной страной

Юля Ухина Журнал 15:59, 18.11.2020 Обновлено: 16:11, 18.11.2020

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании 18 ноября. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в личном Telegram-аккаунте.

"Украина и Индонезия введут безвиз. Кабмин одобрил проект Соглашения о взаимной отмене визовых требований между странами", – отметил Гончаренко и опубликовал соответствующий документ.

Telegram-канал Алексея Гончаренко

Отмечается, что граждане Индонезии могут перебывать на территории Украины без виз в течение 30 дней. Также граждане Украины могут путешествовать в Индонезию без виз сроком до 30 дней.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 2021 года изменятся правила безвизового режима с Европейским Союзом. Причина изменений – запуск Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS).

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