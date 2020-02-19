Украина получила безвиз с курортной страной: условия

Украина подписала соглашение с Гренадой о взаимной отмене виз.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.
Гренада
travel247.ru
"Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", – говорится в сообщении.
Также Гончарук добавил, что посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение.
Telegram Алексея Гончарука
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Украина договорилась о безвизе с Лаосом.
Также Кабмин Украины подписал соглашение о взаимной отмене виз с Республикой Колумбия.
Украина и Монголия подписали соглашение о взаимной отмене виз.
В конце ноября 2019-му Украина подписала соглашение с Маршалловыми островами об упрощении визового режима.
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