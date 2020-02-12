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12 февраля • обновлено в 16:11
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Украина получила безвиз с еще одной страной: условия

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Украина подписала межправительственное соглашение о взаимной отмене виз с Маршалловыми островами.

Решение одобрил Кабинет министров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловые острова", – написал он.

Украина получила безвиз с Маршалловыми островами

Украина получила безвиз с Маршалловыми островами

Согласно договору, отныне граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу" – подчеркнул премьер.

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Автор
Марта Рок
Тема
Безвизовый режим с ЕС
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
путешествия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
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