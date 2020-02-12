Украина получила безвиз с еще одной страной: условия

Украина подписала межправительственное соглашение о взаимной отмене виз с Маршалловыми островами.
Решение одобрил Кабинет министров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.
"Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловые острова", – написал он.
Украина получила безвиз с Маршалловыми островами
Согласно договору, отныне граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу" – подчеркнул премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Украина договорилась о безвизовых с Лаосом.
Также Кабмин Украины подписал соглашение о взаимной отмене виз с Республикой Колумбия.
Украина и Монголия подписали соглашение о взаимной отмене виз.
В конце ноября 2019-му Украина подписала соглашение с Маршалловыми островами об упрощении визового режима.
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