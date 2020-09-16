Украина подписала соглашение о безвизе с курортной страной

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с островной страной, которая расположена в Карибском море, Гренадой.

Такой информацией 16 сентября поделился народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Украина и Гренада договорились о безвизовом режиме. Отныне летать на Карибское море будет значительно проще. Соответствующее постановление утвердил Кабмин", – говорится в сообщении.

Отметим, что соглашение предусматривает введение безвизовых поездок для граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.

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