Украина отменила визы для шести стран: список

Ольга Веркалец Журнал 15:20, 22.07.2020 Обновлено: 16:11, 22.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента, безвиз начнет действовать с 1 августа 2020 года.

Итак, больше не нужна виза гражданам таких стран, как:

  • Австралия;

  • Новая Зеландия;

  • Королевство Бахрейн;

  • Государство Кувейт;

  • Султанат Оман;

  • Королевство Саудовская Аравия.

Украина отменила визы для шести стран
24 Канал

Отметим, что граждане вышеуказанных государств будут иметь право на пребывание на территории Украины 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 21 июля для украинцев открыли границы еще 13 государств. В целом граждане Украины могут путешествовать по 39 странам мира.

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