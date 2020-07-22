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Украина отменила визы для шести стран: список

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Журнал
1,1 т.
Украина отменила визы для шести стран: список

Украина отменила визы для шести стран: список. Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента, безвиз начнет действовать с 1 августа 2020 года.

Итак, больше не нужна виза гражданам таких стран, как:

  • Австралия;

  • Новая Зеландия;

  • Королевство Бахрейн;

  • Государство Кувейт;

  • Султанат Оман;

  • Королевство Саудовская Аравия.

Украина отменила визы для шести стран

Украина отменила визы для шести стран 24 Канал

Отметим, что граждане вышеуказанных государств будут иметь право на пребывание на территории Украины 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 21 июля для украинцев открыли границы еще 13 государств. В целом граждане Украины могут путешествовать по 39 странах мира.

Украинапутешествия
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