Украина отменила визы для шести стран: список
Украина отменила визы для шести стран: список. Unsplash
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.
Как говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента, безвиз начнет действовать с 1 августа 2020 года.
Итак, больше не нужна виза гражданам таких стран, как:
Австралия;
Новая Зеландия;
Королевство Бахрейн;
Государство Кувейт;
Султанат Оман;
Королевство Саудовская Аравия.
Украина отменила визы для шести стран 24 Канал
Отметим, что граждане вышеуказанных государств будут иметь право на пребывание на территории Украины 90 дней в течение 180 дней.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 21 июля для украинцев открыли границы еще 13 государств. В целом граждане Украины могут путешествовать по 39 странах мира.