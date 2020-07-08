Украина опустилась в рейтинге паспортов мира: изменился список открытых стран

Украина по итогам 2020 года сместилась на сорок четвертое место в рейтинге паспортов мира, упав на одну позицию. Она разделяет ее с Никарагуа и Венесуэлой.

Об этом говорится в обновленном индексе паспортов, который 7 июля опубликовала компания Henley & Partners. При этом отмечается, что общее количество стран, которые без визы или с визой по прибытии могут посещать граждане Украины, расширилось на одну – 129.

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Также в настоящее время Япония удерживает первое место в Индексе паспортов. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, на две страны больше, чем год назад.

Сингапур остается на втором месте с показателем 190 стран. Южная Корея и Германия занимают третье место (189 направлений).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина упала в рейтинге качества жизни, опустившись за год на пять позиций.