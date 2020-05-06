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6 мая • обновлено в 15:35
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Украина может ввести новые правила для туристов: что известно о паспортах здоровья

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Если, так называемые, "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, они появятся и в Украине.

Об этом заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, пишет издание "Факты".

Украина может ввести новые правила для туристов: что известно о паспортах здоровья

pexels.com

По ее словам, пока нет четкого понимания, “какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить”, нет также четкой процедуры выдачи таких паспортов. Сейчас разрабатываются новые санитарно-гигиенические нормы в сфере туризма, которые будут действовать после карантина.

Украина может ввести новые правила для туристов: что известно о паспортах здоровья

pexels.com

Среди них – прохождение температурного скрининга, соблюдение расстояния между столиками, количество людей на квадратный метр, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы в определенных местах, ограничения в бассейнах и СПА, дистанция между людьми на пляжах.

Также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску, – добавила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, турецкие отели откажутся от системы питания "шведский стол" из-за ситуации с коронавирусом. Вместо этого туристам предложат комплексное меню или сервис "а ля карт".

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Автор
Мария Дидык
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