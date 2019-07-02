Украина лишилась безвиза с двумя странами: что случилось

Украина лишилась безвизового режима с африканскими республиками Джибути и Бенином, что опустило нашу страну в рейтинге паспортов мира с 40 на 44 место.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов, который отражает последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

В последние месяцы африканские республики Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии. Методология Индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, а электронную — нет.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая разделяла с ними лидерство, спустилась на второе место — к Германии и Финляндии (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Как отмечают в Henley & Partners, изменения в первых строчках индекса вызваны в основном смягчением визовой политики Пакистана. В надежде привлечь туристов и стимулировать экономику Пакистан теперь предлагает визу при прибытии гражданам 50 стран, включая Финляндию, Швейцарию, Испанию, Мальту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля украинские туристы могут путешествовать в Королевство Таиланд без виз. Также Кабмин одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминиканой в Карибском бассейне.

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