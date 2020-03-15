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15 марта • обновлено в 11:17
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Турция закрыла въезд для туристов: список запрещенных стран

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Турция закрыла границы для граждан девяти европейский стран – Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба МВД Турции, соответствующий указ о запрете въезда из-за пандемии коронавируса подписал Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Турция закрыла въезд для туристов: список запрещенных стран

turktrip.ru

Так, действие запрета началось с 8 часов субботы, 14 марта, и будет действовать на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах до 17 апреля. Кроме того, указ распространяется и на иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали вышеназванные страны.

Также гражданам Турции временно запрещается путешествовать в названные страны.

Турция закрыла въезд для туристов: список запрещенных стран

turkeyforfriends.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, власти Кипра решили закрыть въезд для иностранцев на 15 дней из-за распространения коронавируса. Запрет начал действовать с 15 марта.

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Автор
Анна Михно
Место
Турция
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