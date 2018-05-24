Турция - не только курорты: топ-10 необычных мест

В Турции много исторических и природных достопримечательностей, о которых не знают туристы.

В подборке интересные места южной, восточной, западной и центральной части страны, куда стоит отправиться.

Топ-10 откроет для путешественника эту страну с новой, возможно, неожиданной стороны.

Остров Кекова

На нем сохранились руины древнего города Долихисте, часть которых навеки осталась в морских глубинах. Подобно Атлантиде, город ушел под воду в результате тектонических движений, заставив бежать людей из этого райского уголка.

Голубиная долина

Название долина получила благодаря тому, что на ее просторах раскинулось много скал, в которых когда-то вырезали голубятни. Ландшафт напоминает сюжеты из сказок, фантастических фильмов о других планетах. Здесь огромное количество рукотворных и нерукотворных туннелей.

Озеро Ван

Озеро расположилось на самом востоке страны, всего в нескольких километрах находится иранская граница. Это озеро — настоящая химическая лаборатория, здесь лечат артриты и ревматизмы, так как вода в озере соленая, а еще в нем много соды.

Музей под открытым небом Гереме

Музей находится в Каппадокии. Это целый ансамбль из пещерных ходов, зданий, религиозных объектов. Главным достоянием являются скальные церкви, большинство из которых были вырезаны в X-XI веках, а также женский монастырь.

Дворец Исхак Паша

Дворец расположен на высокогорном плато с глубокими обрывами по периметру. В нем насчитывается 336 комнат, строили его целых 99 лет. Это стало последним масштабным строительством "эпохи тюльпанов" — расцвета культуры и искусств в Османской империи.

Центр города Мардин

Здесь не совсем типичная для Турции архитектура, так как коренное население этого края — ассирийцы, а теперь проживает много курдов. В девяностых город был закрыт для туристов, сейчас это очень перспективное направление.

Памуккале

Туристам этот объект известен в первую очередь своими геотермальными источниками и бассейнами-террасами. Кроме того, в Памуккале можно найти достаточно много древних построек времен Римской империи, ведь когда-то здесь был античный город Иераполис. Очень хорошо сохранился римский амфитеатр.

Город Эфес

Визитной карточкой Эфеса является построенная в 117 году н. э. библиотека Цельсия, которая являлась также гробницей Тиберия Юлия Цельса. В древние времена она была третьей по величине библиотекой мира. В городе было построено множество религиозных объектов, самые известные — это храм Артемиды, Адриана и Домициана. Также тут есть стадион, фонтаны, катакомбы, часовни, культовые места и т.д.

Айя-София в Стамбуле

Айя-София изначально была построена как христианский храм, но во времена сельджуков была переделана в мечеть. Этот объект внесен в список ЮНЕСКО.

Мавзолей Ататюрка в Анкаре

Этот величественный мавзолей построен для почтения памяти одного человека — Мустафы Ататюрка. Благодаря ему эта страна стала европеизированной и прогрессивной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция решила избавиться от бедных туристов.