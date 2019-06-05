Туристы устроили пьяный кошмар в самолете и были жестоко наказаны

Четверо британцев по пути из Манчестера в Лас-Вегас решили отпраздновать мальчишник на борту самолета, в результате чего получили реальные уголовные сроки за хулиганство.

Об этом сообщает The Sun.

Друзья Майкл Уорд, Скотт Кэппер, Крейг Хопвуд и Дэниэл Ховарт перед полетом в Лас-Вегас изрядно перебрали с алкогольными напитками и устроили пассажирам самолета "8 часов настоящего ада".

Как только авиалайнер взмыл в небо, мужчины начали нарушать общественный порядок. Им сделали несколько замечаний, однако друзья не реагировали и продолжали веселиться. Бортпроводнику удалось изъять у них 5 литров крепкого алкоголя, однако ситуация уже вышла из-под контроля.

Один из участников "импровизированной вечеринки" – мистер Ховарт – остро реагируя на отказ продавать алкоголь, выбрался в проход и начал делать отжимания под крики "бум".

Позже Хопвуд и Ховарт от скуки решили подраться.

Всю дорогу мужчины вели себя вызывающе: кричали, ругались, оскорбляли других пассажиров, обливались водой и оказывали неприличные знаки внимания стюардессам.

В итоге сытый по горло незапланированным мальчишником главный пилот совершил экстренную посадку самолета в Канаде, чтобы выгнать хулиганов.

Нарушителей арестовали. Жених Майкл Уорд и его друзья Скотт Кэппер и Крейг Хопвуд осуждены на два года отбывания наказания под стражей. Дэниэлу Ховарту суд присудил 19 месяцев лишения свободы.

Ранее пьяная американка решила устроить эротические танцы на борту самолета.

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