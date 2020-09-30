Туристу грозит тюрьма из-за плохого отзыва о гостинице на популярном курорте

Американцу Уэсли Барнсу грозит до двух лет в тайской тюрьме за негативные отзывы в интернете о курортной гостинице Sea View Resort. Отель подал на него в суд за клевету на основании действующего в Таиланде жесткого закона о диффамации (сознательное распространение информации, которая не соответствует действительности и порочит чью-то репутацию).

Барнс, который работает в Таиланде уже несколько лет, написал рецензии на гостиницу после отдыха на острове Ко Чанг. В одной из них, как утверждает обвинение, он заявил, что владельцы гостиницы Sea View Resort "практикуют современное рабство", пишет ВВС.

Так, во время отдыха в гостинице Барнс принес свое вино на ужин в ресторане и отказался оплатить полагавшуюся в таких случаях сумму за откупоривание бутылки. После горячего спора Барнса с официантом появился менеджер, который убрал эту сумму из счета туриста.

После инцидента американец оставил несколько негативных отзывов на Trip Advisor, где раскритиковал администрацию и персонал отеля.

Отель, в свою очередь, настаивает, что рецензии Барнса не имеют ничего общего с реальностью и являются разрушительными для репутации бизнеса. В своем заявлении Sea View Resort предполагает, что своими отзывами бывший клиент, видимо, "пытался отомстить заведению". Отель подал в суд, утверждая, что рецензии были "полностью выдуманными, нескончаемыми и злонамеренными".

На основании этих обвинений Барнса задержали. По его словам, он провел два дня в заключении, после чего его выпустили под залог. Если его признают виновным, американцу грозит до двух лет тюрьмы в Таиланде.

Барнс, в свою очередь, надеется уладить инцидент с гостиницей напрямую, так как не хочет отправляться в тюрьму. Свой опыт задержания он назвал страшным. По его словам, из-за обвинений он потерял работу и не может найти новое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отдыхающий в аннексированном Россией Крыму мужчина переименовал скалу в свою честь, просверлив ее дрелью и повесив на ней табличку. Инцидент спровоцировал скандал в сети.