Туристов предупредили о гостинице, которая угрожает тюрьмой за плохие отзывы

Сервис путешествий TripAdvisor предупредил туристов, что одна из гостиниц в Таиланде преследует клиентов, которые оставляют негативные отзывы.

Это связано с историей о том, как американцу Уэсли Барнсу, который плохо отозвался об обслуживании в отеле "The Sea View Resort", угрожали тюрьмой. Соответствующее заявление опубликовано на странице гостиницы в TripAdvisor.

"Отель или связанные с ним лица возбудили уголовное дело против пользователя TripAdvisor за то, что он написал и разместил свой отзыв в сети. Некоторое время путешественник провел в тюрьме. Возможно, гостиница, согласно местным законам, имела на это право. Но наша роль – сообщить вам об этом факте, чтобы вы могли учесть это при планировании путешествий", – говорится в сообщении.

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