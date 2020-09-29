Турист в Крыму просверлил скалу и назвал ее в свою честь. Фото

Юля Ухина Журнал 17:02, 29.09.2020 Обновлено: 17:06, 29.09.2020

Отдыхающий в Крыму мужчина переименовал скалу в свою честь, просверлив ее дрелью и повесив на ней табличку.

Соответствующие снимки опубликовала одна из свидетельниц в группе "Судакчане" в соцсети Facebook. По словам женщины, неизвестный мужчина по имени Веня решил назвать скалу в Новосветской бухте своим именем, поскольку отдыхает в этом месте много лет и "думает, что это дает ему право переименовать любой объект заповедника в честь себя любимого".

"Некто по имени Веня решил назвать скалу, расположенную в море, свои именем. Он отдыхает в этом месте очень много лет. Поэтому решил, что это дает ему право назвать любой объект заповедника в честь себя любимого... Минут сорок он сверлил камень, долбил долотом и "украшал" отдых всех тех, кто пришел насладиться общением с природой. После была прикреплена пресловутая табличка, напоминающая те, что делают для кладбища", – уточнила она.

Facebook-аккаунт "Судакчане"
Facebook-аккаунт "Судакчане"

Жительницу региона возмутило тщеславие туриста, она также пожаловалась на то, что своим поступком он подает плохой пример.

"В процессе "украшения" скалы и бухты в целом неравнодушные граждане стали подходить и просить не делать этого, не уподобляться вандалам, не подавать дурной пример детям, которые все это наблюдают. Но не тут-то было. Он сказал, что готов ответить перед любым законом, но как долбил скалу, так и будет долбить... Я, например, догадываюсь, что это абсолютно несчастный человек, с чувством глубочайшей неудовлетворенности, с воспаленным тщеславием и больным самолюбием, но при чем же здесь природа одного из красивейших мест Крыма? Зачем трогать то немногое, что осталось у нас?" – добавила женщина.

Facebook-аккаунт "Судакчане"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Северной Ирландии мощная волна смыла 18-летнего Конана Гриффина, который позировал перед камерой вблизи океана.

Комментировать
Travel Журнал

Смотрите также

Нардеп Юрченко после громких обвинений отказался сложить мандат. Видео

"Погиб цвет нации!" Истории молодых парней из злосчастного Ан-26 под Чугуевом

Армения объявила о "широкомасштабном наступлении" Азербайджана, сотни военных погибли

В "Слуге народа" заявили о расколе и необходимости перезагрузки. Подробности о заседании фракции

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса