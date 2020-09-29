Турист в Крыму просверлил скалу и назвал ее в свою честь. Фото

Отдыхающий в Крыму мужчина переименовал скалу в свою честь, просверлив ее дрелью и повесив на ней табличку.

Соответствующие снимки опубликовала одна из свидетельниц в группе "Судакчане" в соцсети Facebook. По словам женщины, неизвестный мужчина по имени Веня решил назвать скалу в Новосветской бухте своим именем, поскольку отдыхает в этом месте много лет и "думает, что это дает ему право переименовать любой объект заповедника в честь себя любимого".

"Некто по имени Веня решил назвать скалу, расположенную в море, свои именем. Он отдыхает в этом месте очень много лет. Поэтому решил, что это дает ему право назвать любой объект заповедника в честь себя любимого... Минут сорок он сверлил камень, долбил долотом и "украшал" отдых всех тех, кто пришел насладиться общением с природой. После была прикреплена пресловутая табличка, напоминающая те, что делают для кладбища", – уточнила она.

Facebook-аккаунт "Судакчане"

Facebook-аккаунт "Судакчане"

Жительницу региона возмутило тщеславие туриста, она также пожаловалась на то, что своим поступком он подает плохой пример.

"В процессе "украшения" скалы и бухты в целом неравнодушные граждане стали подходить и просить не делать этого, не уподобляться вандалам, не подавать дурной пример детям, которые все это наблюдают. Но не тут-то было. Он сказал, что готов ответить перед любым законом, но как долбил скалу, так и будет долбить... Я, например, догадываюсь, что это абсолютно несчастный человек, с чувством глубочайшей неудовлетворенности, с воспаленным тщеславием и больным самолюбием, но при чем же здесь природа одного из красивейших мест Крыма? Зачем трогать то немногое, что осталось у нас?" – добавила женщина.

Facebook-аккаунт "Судакчане"

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