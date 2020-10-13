Турист снял на камеру, как бежал от агрессивной пумы. Потрясающее видео

На туриста Кайла Берджесса во время прогулки в парке Слейт Каньон в штате Юта (США) хотела напасть пума. Мужчина снял на камеру, как убегает от животного. Его ролик на YouTube посмотрели более 700 тысяч людей.

26-летний американец рассказал, что во время прогулки заметил на дороге маленьких зверушек и решил, что это детеныши рыси. Он начал снимать их на камеру. Однако через несколько секунд на дорогу выпрыгнула разъяренная пума, и Кайл был вынужден бежать, пишет издание Deseret News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кошка около шести минут преследовала мужа. Однажды она даже попыталась прыгнуть на него. Все это время Кайл матерился и умолял зверя пойти к своим детям. В итоге американец бросил камень в пуму, и она убежала.

Пума хотела напасть на туриста. скриншот

"Извините за мат. Я думал, что мне конец!" – заявил турист.

Представитель местной природоохранной власти узнал об инциденте и отметил, что Барджесс вел себя правильно. Сам американец до сих пор не может поверить, что смог выжить. Восстанавливать пробежки в одиночестве по парку он не планирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мексике медведь подобрался к туристкам и напугал их, когда те делали селфи. Девушки старались не показывать животному своего страха.