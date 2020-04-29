Турист сбросил жену с балкона из-за коронавируса
В Таиланде британский турист сбросил жену с балкона, объяснив это стрессом из-за коронавируса. После этого, мужчина был арестован полицией.
Инцидент произошел в многоквартирном доме в провинции Районг на юге страны. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Как рассказал 46-летний британец Дейв Митчелл, в этот день он перенервничал, поскольку не может вернуться домой и ему приходится сидеть в апартаментах из-за режима самоизоляции.
По его словам, будучи в стрессовом состоянии, он поссорился супругой, после чего и произошел инцидент. Сотрудники правоохранительных органов немедленно направили пострадавшую в больницу с серьезными травмами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что будет с туризмом после пандемии коронавируса.