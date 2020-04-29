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29 апреля • обновлено в 23:58
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Турист сбросил жену с балкона из-за коронавируса

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В Таиланде британский турист сбросил жену с балкона, объяснив это стрессом из-за коронавируса. После этого, мужчина был арестован полицией.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в провинции Районг на юге страны. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Турист сбросил жену с балкона из-за коронавируса

dailymail.co.uk

Как рассказал 46-летний британец Дейв Митчелл, в этот день он перенервничал, поскольку не может вернуться домой и ему приходится сидеть в апартаментах из-за режима самоизоляции.

По его словам, будучи в стрессовом состоянии, он поссорился супругой, после чего и произошел инцидент. Сотрудники правоохранительных органов немедленно направили пострадавшую в больницу с серьезными травмами.

Турист сбросил жену с балкона из-за коронавируса

dailymail.co.uk

Турист сбросил жену с балкона из-за коронавируса

dailymail.co.uk

Турист сбросил жену с балкона из-за коронавируса

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что будет с туризмом после пандемии коронавируса.

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Автор
Мария Дидык
Место
Таиланд
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