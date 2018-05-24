Топ-10 самых опасных дорог мира: захватывающие фото

В мире есть такие трассы, от каждого поворота на которых перехватывает дыхание. В подборке 10 самых опасных дорог, по которым точно захотят проехаться экстремальные водители.

Трансфэгэрашская трасса в Румынии

Шоссе, которое проходит через горный массив Фэгэраш, является самой высокой дорогой Румынии. Его наивысшая точка расположена на высоте 2034 метра. Славится трасса потрясающими видами, но считается весьма опасной.

Атлантическая дорога в Норвегии

Трасса соединяет несколько небольших прибрежных поселений, предназначена специально для туристов, потому что виды с нее открываются просто нереально красивые.

Далтон Хайвей на Аляске

Это шоссе является самым изолированным в мире. Протяженность трассы — 666 километров, и на всем этом промежутке встречаются только три маленьких поселка. Также дорога имеет статус самой заснеженной в мире.

Зоджи-Ла в Индии

Автотрасса протяженностью в девять километров связывает населенные пункты Кашмир и Ладакх. Помимо всего прочего, она еще и очень узкая. Умещаться на этой дороге часто приходится и водителям и домашнему скоту.

Дорога Юнгас в Боливии

Эту магистраль считают одной из самых опасных в мире. Трасса забирает до трехсот жизней в год. На одной стороне дороги — отвесные скалы, на другой — страшный обрыв.

Туннель Гуолян в Китае

Дорогу через горный массив Гуолян построили местные жители. До 1972 года путь, высеченный в скале, был связующим звеном между местным поселком и внешним миром. Позже власти страны соорудили 1200-метровый туннель и открыли его для движения транспорта.

Хана, Гавайи

Эта автодорога протяженностью 112 километров соединяет города Кахулуи и Хан на гавайском острове Мауи. Узкое шоссе проходит через 59 мостов, 46 из которых имеют только одну полосу. Часто трассу закрывают для движения из-за оползней.

Дорога в горах Тяньмэнь, Китай

Протяженность трассы составляет десять километров. Она имеет 99 крутых поворотов, а перепад высот между ее начальной и конечной точками - 1000 метров.

Эшима Охаси в Японии

Мост соединяет города Мацуэ и Сакаиминатою. Его протяженность составляет 1,7 километра, ширина — 11,3 метра. Такая высота нужна для того, чтобы под мостом могли проходить корабли.

Сен-Готард в Швейцарии

Это один из самых высоких горных перевалов в Альпах. Трасса протяженностью 64 километра петляет из стороны в сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы страны, которые больше всего зависят от туристов.